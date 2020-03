New York, Vuhan'dan beter hale geldi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) pandemiğinin yeni merkez üssü haline gelen ABD’nin hastalıktan en çok etkilenen şehri New York hastalığı en çok saçan kent haline geldi. Ülkede şu anda 125 bin civarında vaka ve 2 bin 500 ölü var. New York’ta ise 900 ölü ve 55 bin vaka bulunuyor. Bu nedenle Rhode Island eyaletinde polisin New York’a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladığı öğrenildi. Salgından kaçıp Rhode Island’daki yazlık evlerine sığınan New Yorkluların kapı kapı kontrol edildikleri öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump da New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini duyurdu. Bu 3 eyalette yaşayanlar için ‘14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları’ uyarısı da yapıldı.

ASAYİŞ ZORLANIYOR



New York’ta 442’si polis memuru 500’den fazla polis teşkilatı personelinde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanırken, 4 bin 111 polis memuru, yani polis gücünün onda biri, hasta olduğu için görev başında bulunamadı.

ÜLKEDE İLK BEBEK ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



ABD’nin Illinois eyaletinde koronavirüs nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti. Bu ölüm ABD’de ilk bebek vakası oldu. Öte yandan İran’ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tespit edildi. Söz konusu bebek, en küçük Kovid-19 hastası oldu.

SİGORTASI OLMADIĞI İÇİN ÇEVRİLEN GENÇ ÖLDÜ



ABD’nin Los Angeles kentinde koronavirüs belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından “sigortası olmadığı” gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti. Kayıtlara göre 11 gün önce ölen gencin, hayatını kaybettiği gün solunum güçlüğü çekmesi sebebiyle yakınındaki bir sağlık ocağına gittiği ancak sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği belirtildi. Sağlık ocağındaki yetkililerin sigortasız vatandaşlara hizmet veren bir devlet hastanesine gitmesini istemesinin ardından Antelope Valley Hastanesi’ne giden genç, 6 saatin ardından hayatını kaybetti.