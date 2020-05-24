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  3. New York Times'tan dikkat çeken manşet: Koronavirüsten ölenlerin isimlerine yer verdi
24 Mayıs 2020 Pazar 12:41 | Son Güncelleme:

New York Times'tan dikkat çeken manşet: Koronavirüsten ölenlerin isimlerine yer verdi

New York Times'tan dikkat çeken manşet: Koronavirüsten ölenlerin isimlerine yer verdi

Amerikan New York Times gazetesi çok konuşulacak bir manşete imza attı. Koronavirüsten ölenler anısına özel bir sayfa yayımlayan gazete, hayatını kaybeden bin kişinin isimlerini manşetine taşıdı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz bine yaklaştığı ABD'de, New York Times'ın attığı manşet dikkat çekti.

Gazete, 24 Mayıs tarihli giriş sayfasının tamamına hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verirken, yüz bine yaklaşan can kayıpları için "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair de kısa bilgiler verdi.

Özel sayfada, 19 yaşında Türkiye'den ABD'ye göç etmiş olan Azade Kılıç'ın adına da yer verildi. Gazete, 69 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın iki kez kanser hastalığını yendiğini yazdı.


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