New York Times'tan dikkat çeken manşet: Koronavirüsten ölenlerin isimlerine yer verdi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz bine yaklaştığı ABD'de, New York Times'ın attığı manşet dikkat çekti.

Gazete, 24 Mayıs tarihli giriş sayfasının tamamına hayatını kaybeden bin kişinin isimlerine yer verirken, yüz bine yaklaşan can kayıpları için "Onlar sadece listedeki isimler değil. Onlar biziz" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yanında kişilerin hayalleri ve hayatlarına dair de kısa bilgiler verdi.

Özel sayfada, 19 yaşında Türkiye'den ABD'ye göç etmiş olan Azade Kılıç'ın adına da yer verildi. Gazete, 69 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın iki kez kanser hastalığını yendiğini yazdı.