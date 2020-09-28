New York Times yazdı Trump yalanladı! '10 yıl hiç verdi ödemedi'

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçmiş vergi borçlarına ilişkin haber yayınladı. ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak 'Tamamen uydurma haber.' değerlendirmesinde bulundu. Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını kaydetti.



DHA'da yer alan habere göre, ABD’nin prestijli gazetelerinde New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise yalnızca 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.

"TAMAMEN UYDURMA HABER"



ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak 'Tamamen uydurma haber.' değerlendirmesinde bulundu. Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını kaydetti.