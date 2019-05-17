New Haven'daki Müslüman ve gayrimüslimler kundaklanan Camii için kenetlendi

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii'nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Camide düzenlenen etkinliğe, yerel gayrimüslim ve Müslüman halk, camii cemaati ve cami yetkililerinin yanısıra, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Dr. Fatih Kanca, New Haven Belediye Başkanı Toni Harp, New Haven Polisi ve itfaiyesinden yetkililer katıldı.

Edirne Selimiye Camii İmamı Süleyman Demiray'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın New Haven Camii'ne yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklama okundu.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara camiye verdikleri destek için teşekkür etti. Sinan Dedeler, "Bizim inancımıza göre tüm insanlık yüce yaratıcı olan Allah’ın kulları ve Hz. Adem ile Havva’nın çocuklarıdır. Bu bakımdan bizler dinlerimiz, kültürlerimiz ve dillerimiz farklı olsa da aynı ailenin fertleri olarak kardeşiz." dedi.

İslam’ın, Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatının yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir din olduğunu vurgulayan Dedeler, şunları kaydetti:

"Küresel şiddet ve terör maalesef bugün her kültürden ve dinden insana acı çektirmekte ve dünyanın geleceğine dair umutlarımızı tüketmektedir. Karanlık çağı başlatmak isteyen eller, geçtiğimiz süreçte dünyanın dört bir yanında camiler ile pek çok kilise sinagog ve mabede farklı yer ve zamanlarda çeşitli mekanlara da terör saldırıları düzenleyip, pek çok masum insanın kanını dökmüşlerdir. Maalesef New Haven’daki camimizde böyle bir nefretin hedefi olmuştur. Tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır."

Camiye yönelik saldırının ardından ABD devletinin tüm birimlerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Dedeler, kendilerine verdikleri destekten dolayı Connecticut Valisine, FBI’a, Connecticut polisine ve itfaiyesine teşekkür etti.

New York Din Hizmetleri Ateşesi Dedeler, "Rahmet mevsimi olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen bu elim hadise karşısında yine Ramazanın rahmetine sığınarak el birliğiyle yaralarımızı sararak camilerimizi eskisinden çok daha iyi bir şekilde hızla inşallah hep beraber hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

- "BİZİ BÖLMELERİNE İZİN VERMEYİZ"

DCA Başkanı Fatih Kanca da Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği gibi tüm insanların dini, ırkı ya da kültürü fark etmeksizin insan olduğunu belirterek, sadece New Haven’ın değil ABD’nin de önemli yapıları arasında yer alan caminin kurulmasına destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kanca, “Bugün hepimiz bu güzel mescide olanlardan dolayı çok üzgünüz. Herhangi bir yaralanmanın olmaması tesellimizdir. Evet üzgünüz ama kimseye bizi bölmelerine izin vermeyiz." diye konuştu.

Dünyada tüm insanlar için yer ve nimet olduğuna işaret eden Kanca, “Yeni Zelanda, Sri Lanka ve California’dakiler gibi bu zalim hesap da terörün rengi, ırkı, dini olmadığının bir kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Fatih Kanca, İslamofobi’nin gerçek olduğunu ve insanları hayatın her alanında korkutmayı amaçladığını belirterek, "Bugün insanlık birlik ve dayanışmaya hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Bugün burada bizimle olan herkese müteşekkiriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların bulunduğu topluma değer kattığını vurgulayan Kanca, "Biz hiçbir zaman aşırılığa kaçmadan, hiçbir zaman ellerine fırsat vermeden, dinimizin en güzel bir şekilde temsilini yaparak insanlığın elimizden rahmete ve merhamete ulaşması için gayret göstereceğiz." dedi.

Etkinlikte Connecticut Başsavcısı adına konuşan Avukat Joshua Perry ise camiye saldırıyı düzenleyenlerin bulunup gerekli cezaya çarptırılması için ellerinden geleni yapma sözü verdi.

Bölgedeki Müslüman toplum liderlerinin yanısıra, Yahudi Din Adamı Herb Brockman, mahalle halkından Bonita Brockman ve Hacıbey Çatalbaşoğlu da yaşadıklarını anlatarak, camiye desteklerini belirttiler.

Konuşmacılar, dünyanın birçok yerinde son günlerde ibadethanelere yapılan saldırıların arttığına dikkati çekerek birlik çağrısı yaptı.

Etkinliğe katılanlar, "Birlik oluyoruz, biz biriz", "İslamofobi'ye hayır" ve "Sevgi kazanacak, nefret kaybedecek" yazılı dövizler taşıdı.

(AA)