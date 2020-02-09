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  3. Netanyahu'dan skandal açıklama: Haritayı düzenlemeye başladık

Netanyahu'dan skandal açıklama: Haritayı düzenlemeye başladık

Netanyahu'dan skandal açıklama: Haritayı düzenlemeye başladık

Görev süresi sona eren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde barış planı gereği, Batı Şeria'dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti. AA'nın aktardığı habere göre; Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

FİLİSTİN'DEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi.

Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

AA'da yer alan habere göre Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu vurguladı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı. 

 


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