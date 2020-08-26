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  3. Netanyahu'dan Hizbullah'a mesaj: Karşılık vereceğiz
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50 | Son Güncelleme:

Netanyahu'dan Hizbullah'a mesaj: Karşılık vereceğiz

Netanyahu'dan Hizbullah'a mesaj: Karşılık vereceğiz
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde sınırdaki bir İsrail askerine Lübnan tarafından ateş açılmasıyla ilgili, "Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Netanyahu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir İsrail askerine Lübnan tarafından ateş açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Lübnan Hizbullahı'nı uyardı.

AA'da yer alan haberde Hizbullah'ın "saldırganlığı" nedeniyle Lübnan'ı tehlikeye attığını söyleyen Netanyahu, "Hizbullah'a İsrail'in ezici gücünü denememesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İsrail yönetiminin askerlerine ateş açılmasını ciddi şekilde ele aldığını dile getiren Netanyahu, "Vatandaşlarımıza karşı yapılan hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bize karşı yapılacak her saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, sınırdaki askerlerine ateş açılmasını gerekçe göstererek bu sabah erken saatlerde sınırın Lübnan tarafındaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlemişti.

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