Netanyahu: İran Savaş makinesi inşa ediyor
Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in iki günlük İsrail ziyaretinde İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin imzaladığı daha sona ABD’nin geri çekildiği nükleer enerji geliştirme anlaşmasına karşı olduğunu, bu anlaşmanın sayesinde İran’ın savaş makinesi inşa ettiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, "Ben bu anlaşmayla İran’ın nükleer silah cephanesi hazırlama yoluna girdiğini düşünerek bu anlaşmaya karşı çıkıyorum. İran halkına vermediği milyarı terör girişimcilerine veriyor” dedi.
Netanyahu, İran’ın yakınlarda Avrupa’ya yapılacak bir terör saldırısını önlediğine işaret ederek, Merkel ve Avrupa ülkelerine İran İslam Cumhuriyeti’ni çökertme çağrısı yaptı. Netenyahu, İran’ın Avrupa’da terörist saldırılar planladığını ve saldırganlığının Avrupa’ya yayıldığını, İran halkının İran’a karşı birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İsrail’in kendini savunmak için gerekeni yapamaya ve İran’ın Suriye ve Lübnan’ın ileri üsler yapma çabasını durdurmaya devam edeceğini söyledi.
(İHA)