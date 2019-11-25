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  3. Netanyahu hakkında çarpıcı yazı! 'Hüzünlü ve utanç verici bir sona yaklaşıyor'

Netanyahu hakkında çarpıcı yazı! 'Hüzünlü ve utanç verici bir sona yaklaşıyor'

Netanyahu hakkında çarpıcı yazı! 'Hüzünlü ve utanç verici bir sona yaklaşıyor'

İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Chemi Shalev, hakkında 3 ayrı dosya bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili, 'Uzun ve meşhur kariyeri hüzünlü ve utanç verici bir sona yaklaşıyor.' dedi.

Gizli kayıtlar, güçlü medya şirketleri, yasadışı puro ve şampanya armağanları, yardımcıların ihanetleri... İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu aleyhindeki yolsuzluk davaları ile ülkedeki gerilim devam ediyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi yazarı Chemi Shalev, suçlamaları "darbe girişimi" olarak niteleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ülkedeki gerilim ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
 
Yazısında Netanyahu'ya övgüler dizen Shalev, 30 yıllık siyasi kariyeri sayesinde hem uluslararası ilişkilerde hem de iç politikada geniş bir deneyime sahip Netenyahu'nun, İsrail'in sahip olduğu en eğitimli ve bilgili başbakan olduğunu ileri sürdü.

(star.com.tr)

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