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Netanyahu: Golan Tepeleri'nde Trump şehrinin yerini buldum

Netanyahu: Golan Tepeleri'nde Trump şehrinin yerini buldum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan tepelerinde, adına Trump diyeceği yeni şehrin yerini tespit ettiğini açıkladı.

Netanyahu, 23 Nisan'da Golan tepelerinde bir İsrail yerleşim bölgesi kuracağını ve ABD Başkanının Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanıdığını açıklamasına jest olarak adına ‘Trump’ diyeceğini açıklamıştı. 

Bugünkü haftalık kabine toplantısında “Golan Tepelerinde Başkan Trump’ın adını vereceğimiz bir yerleşim yeri kuracağıma söz verdim. Golan tepelerindeki bu yerleşim bölgesinin yerini bulduğumu size söylemek istiyorum. Bu süreç başladı” dedi. 

Netanyahu, geçen ay yapılan seçimlerden sonra kurma aşamasında olduğu yeni hükümete bu kararı sunacağını söyledi. 

İsrail 1967 yılındaki altı gün savaşlarında Suriye’nin elinde bulunan Golan Tepeleri’ni işgal etmişti. İsrail’in Golan tepelerini kontrol altında tutması ve Trump’ın Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olarak kabul etmesini Uluslararası toplum kabul etmiyor. 

İHA

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