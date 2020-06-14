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  3. Netanyahu buz kesti! Yakın korumalarında koronavirüs çıktı
14 Haziran 2020 Pazar 12:29 | Son Güncelleme:

Netanyahu buz kesti! Yakın korumalarında koronavirüs çıktı

Netanyahu buz kesti! Yakın korumalarında koronavirüs çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikamet ettiği konutta görevli 3 korumada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda görevli 3 korumanın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Covid-19 tespit edilen korumaların Başbakanlık konutunun dışında görev yaptığı ve Netanyahu ile yakın temaslarının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun karantinaya alınmasına gerek görülmediği vurgulanırken, İsrail Başbakanı'na birkaç gün önce Covid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle 300 kişi yaşamını yitirirken, 18 bin 876 kişi de Covid-19 tespit edildi.


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