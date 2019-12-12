Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7805
  • 6,4445
  • 276.046
  • 109694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Netanyahu 1 Ocak itibarıyla elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

Netanyahu 1 Ocak itibarıyla elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

Netanyahu 1 Ocak itibarıyla elindeki bakanlık koltuklarını bırakıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, elindeki 4 bakanlığı 1 Ocak 2020 itibarıyla bırakacağını açıkladı.

Yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan ve bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kurmayı başaramayan Netanyahu, elinde tuttuğu "Sağlık, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları" koltuklarından yıl başında ayrılacağını İsrail Yüksek Mahkemesine iletti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından yasalar gereği Netanyahu'nun elinde tuttuğu 4 bakanlık koltuğunu bırakması zorunlu hale gelmişti.

Ancak, İsrailli siyasi bir derneğin, Mandelblit'in kararından sonra Netanyahu'yu elindeki bakanlıklardan istifa etmeye zorlaması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurması süreci hızlandırmıştı.

İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.

Ülkedeki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip.

AA


'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
'Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim'
Beren Saat: Ünlülük bir hapishane
'Evliyken aldatıldım'
<p>Son sürat duvara çarpmak üzere olan küçük kızı seyir halindeki bisikletin üzerine atlayan servis

Bir Annenin Yüreğinin Ağzına Geldiği An

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi