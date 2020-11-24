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24 Kasım 2020 Salı 14:07 | Son Güncelleme:

Netahyahu "yakında" Bahreyn'i ziyaret edecek

Netahyahu "yakında" Bahreyn'i ziyaret edecek
AA

İsrail Başbakanı Netanyahu "yakında" Bahreyn'e ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'i "yakında" ziyaret edeceğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Al Halife'nin kendisini Bahreyn'e davet ettiğini aktaran Netanyahu, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Netanyahu, ziyaretin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAFTAYA GİDİYOR

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’nin​​​​​​ resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta Bahreyn'e gideceği bildirildi. ​​​​​​​

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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