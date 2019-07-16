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  3. Nepal'de sel ve toprak kaymaları nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de sel ve toprak kaymaları nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de sel ve toprak kaymaları nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

Nepal genelinde 6 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 78'e çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede perşembe gününden bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 78 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, 32 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

3 BİN 366 KİŞİYİ SELLERDEN KURTARILDI

Nepal'in 31 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda, emniyet güçleri ve ordu 3 bin 366 kişiyi sellerden kurtardı. Güney Ovaları bölgesinde son 3 günde şiddetini artıran yağışlardan en az 33 bin kişi etkilendi.

(AA)

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