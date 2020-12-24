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  • Nepal'de ilginç olay... Pilot, yolcuları yanlış havalimanına indirdi
24 Aralık 2020 Perşembe 00:48 | Son Güncelleme:

Nepal'de ilginç olay... Pilot, yolcuları yanlış havalimanına indirdi

Nepal'de ilginç olay... Pilot, yolcuları yanlış havalimanına indirdi
DHA

Nepal'de Buddha Havayolları şirketine ait bir uçak, yolcuları yanlış havalimanına götürdü. Havayolu şirketi, iletişim konusunda hata olduğunu ifade ederek özür diledi ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Nepal’de Buddha Havayollarına ait 69 yolculu uçak, yolcuları yanlış havalimanına götürdü. 

DHA'nın aktardığı habere göre, uçağın başkent Katmandu’dan Janakpur’a iniş yapması beklenirken, 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara kentine iniş yaptı. 

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir."
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