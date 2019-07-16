Neo-Nazi'lerden füze bile çıktı

Şüphelilerden birinin eski neo-faşist İtalyan siyasi partisi Senato adayı olduğu belirtilirken, diğer 2’sinin ise havaalanında hangarda sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları duyuruldu. Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu açıklandı. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan svastika işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, polis, doğu Ukrayna’daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.