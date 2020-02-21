Neo-Nazi'den çifte katliam! 5'i Türk 10 kişiyi öldürdü

Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kentinde önceki akşam yerel saatle 22.00 (TSİ 00.00) sıralarında Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın aşırı sağcı Tobias Rathjen (43) olduğu belirlendi. Önce Hanau’da ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir nargile kafeye giren Rathjen, kafedekileri yaylım ateşine tuttu. İçeri girer girmez, rastgele ateş eden saldırgan, kafede 1’i kadın 5 genci öldürdü. Saldırgan daha sonra siyah renkli bir araçla buradan 2 kilometre ötedeki Kesselstadt semtine giderek, ikinci bir nargile kafede insanların üzerine kurşun yağdırdı. Bu saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi. İki saldırıda 5’i Türk, 9 kişi yaşamını yitirdi.

KAFE SAHİBİ KONYALI

Saldırı Almanya’da ‘Sert Çekirdek’ adlı aşırı sağ terör örgütünün ortaya çıkarılmasının hemen ardından yaşandı. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu açıklandı. Özel harekat timinin saldırganın evine düzenlediği operasyonda, Rathjen ve 72 yaşındaki annesinin cesedini buldu. Saldırganın intihar etmeden önce annesini de öldürdüğü öğrenildi.

Aracın içinde mühimmat, şarjörler ve bir silah kılıfı bulundu.

Federal Başsavcılık, ’Terör ve ırkçılık’ soruşturması başlattı.

KAFE SAHİBİ TÜRK, KANLI SALDIRILARI ANLATTI: GÖKHAN’IM GİTTİ, FERHAT’IM GİTTİ!

Saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, olayı şu sözlerle anlattı: “Saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da çalışan Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etti. Bu sırada büfeye geldim. Saldırgan ‘Arena’da da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan ‘Mersedes’ adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile kafeye giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

İLK GÖRDÜĞÜNÜN KAFASINA SIKTI

Saldırıdan yaralı halde kurtulan Muhammet isimli bir Türk, Arena isimli mekanda eğlenirken dışarıdan 6 el silah sesi duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Saldırganı içeri girerken gördüm. Yan taraftakilere ateş açıp bize yöneldi. İlk gördüğü kişinin kafasına sıktı. Sonra hepimize sıktı. Kaçarken omzumdan vuruldum.”

HEM IRKÇI HEM KADIN DÜŞMANI

Hanau’da 1977’de doğan Rathjen, iktisat mezunu. Bir bankada memur olarak çalışıyordu. Müslüman ve kadın düşmanı olduğu öğrenilen saldırganın evinde aşırı sağcı fikirler savunduğu videoları ortaya çıktı. Sabıkası bulunmayan ve avcılık belgesi olan Rathjen, ardında bıraktığı mektupta, “Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli” diye yazdı. Saldırgan, hazırladığı 24 sayfalık manifestoyu evinde viedo çekip Youtube’a yükledi. Videoda “ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı” dedi.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hanau’da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir.”

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Irkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Avrupa’da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Sadırının ırkçı motifli olduğu söyleniyor. Şimdi Müslümanlar hedefte, yarın bunun modası geçecek. Avrupa ülkeleri bunu durduramazsa Avrupa’yı kaosa götürebilir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bunlar ‘Avrupa’nın DEAŞ’idir. Bu korkunç saldırı, faşizmin yeni bir vahşetidir.”

ALMANLARIN SORUMLULUĞU AĞIR

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Aşırı sağcı Neo-Nazi ideolojiye sahip saldırgan tarafından terör saldırısı düzenlendi. Ağrılı Gökhan Gültekin nişan hazırlıkları yapıyormuş. Alman siyasetine büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

‘ÇİÇEK BIRAKMAK YETMEZ’

Saldırının gerçekleştirildiği olay yerini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alandakilerin “Çiçek bırakmak yetmez, önlem alın” tepkisiyle karşılaştı.

‘BİZDE IRKÇILIK ZEHİRİ VAR’

Saldırı nedeniyle Halle kentindeki programını iptal eden Almanya Başbakanı Merkel, “Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır. Alman hükümeti ve tüm devlet kurumları ülkemizdeki her bireyin hak ve onurundan yanadır” dedi.

NAZİZM ADIM ADIM YÜKSELİYOR

Bu saldırı akıllara yeniden ülkede 39 yıldır süren Türklere karşı ırkçı saldırılarını getirdi.

- Ekim 2019’da ırkçı terörist bir sinagogu hedef aldı.

- Haziran 2019’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde aşırı sağcı Stephan Ernst tarafından öldürüldü. Federal savcılığın, zanlıların geçmişte Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimlerin olduğunu açıklaması, 2000-2007 yıllarında Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU tehlikesini tekrar gündeme getirdi.

- Münih’te 2016’da bir ırkçı teröristin, AVM saldırısında 10 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

- Almanya’da 2018 yılında Müslümanlara ve camilere yönelik 578 saldırı yapıldı, en az 40 kişi yaralandı.