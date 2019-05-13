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Nekbe'den bu yana Filistinlilerin nüfusu 9 kat arttı

Nekbe'den bu yana Filistinlilerin nüfusu 9 kat arttı

Filistin İstatistik Merkezi Nekbe'nin 71. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı rapora göre, Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı.

Büyük felaket olarak kabul edilen Nekbe'den bu yana Filistinlilerin nüfusu 9 kat artarak 13 milyon 100 bine, mülteci durumundakilerin sayısı ise 6 milyon 20 bine ulaştı.

Filistin İstatistik Merkezi tarafından Nekbe'nin 71. yıl dönümü (15 Mayıs Çarşamba) münasebetiyle yayımlanan raporda, Filistinlilerin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Nekbe sırasında 1,4 milyon olarak tahmin edilen Filistinlilerin nüfusunun, 2018 sonu itibarıyla 13,1 milyona ulaşarak 9'a katlandığı bilgisine yer verildi.

Filistinli mültecilerin yüzde 28,4'ünün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı 58 kampta yaşadığı, bu kampların 10'unun Ürdün'de, 9'unun Suriye'de, 12'sinin Lübnan'da, 19'unun Batı Şeria'da ve 8'inin Gazze'de yer aldığı belirtildi. 

Dünyadaki Filistin nüfusunun yüzde 49'unu teşkil eden 6 milyon 480 bin kişinin, tarihi Filistin topraklarını oluşturan Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve İsrail'de yaşadığı kaydedildi.

Tarihi Filistin topraklarında 1948 yılında yaşayan toplam Filistinli sayısının 1,4 milyon olduğu bunlardan 800 bininin Nekbe sırasında yaşadıkları şehir ve köylerden göçe zorlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2017 yılına ait resmi verilerde Filistinli mültecilerin sayısının Filistin'de yaşayan toplam nüfusun yüzde 43'üne tekabül ettiği, ancak UNRWA'ya kayıtlı olmayanlarla 1949'dan 1967'e kadarki süreçte göçe zorlananları kapsamaması nedeniyle bu rakamların gerçekte olduğundan daha düşük olduğuna işaret edildi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. 

AA

 

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