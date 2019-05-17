Nefretle mücadele de ABD'nin işine gelmedi

Beyaz Saray; Fransa ve Yeni Zelanda’nın başını çektiği, ardından birçok ülkenin imzaladığı, internette nefret söylemiyle mücadele öngören ‘Christchurch Çağrısı’ anlaşmasına katılmayacağını duyurdu. ABD’nin uluslararası toplumun terörizm ve şiddet içerikli paylaşımların kınanması çabalarına katıldığı ancak söz konusu anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi. Açıklamada “İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne de saygı göstermeye devam ediyoruz. Çünkü, terörist söylemleri yenmek için en iyi aracın yapıcı söylemler olduğunu savunuyoruz” denildi. Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen ve 51 Müslüman'ın öldüğü saldırıların ardından internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için anlaşma yapıldığını açıklamıştı.

KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ BİR ANDA YAYILMIŞTI

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart’ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılar Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı. Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Öncüler Ardern ve Macron

Paris'te çok sayıda ülkenin liderinin de katıldığı toplantıda küresel çaplı anlaşmayı Macron ve Ardern duyurdu.

Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen toplantıya 8 ülkenin lideri ve küresel şirket başkanları katıldı.

KÜRESEL ŞİRKETLERDEN DESTEK

İngiltere, Kanada, Ürdün, Senegal, Norveç, Endonezya devlet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Juncker de toplantıya katıldı. Katılmayan Avustralya, Almanya, Japonya, Hollanda, Hindistan, İsveç gibi ülkeler de metne destek verdi. Küresel ölçekte en büyük teknoloji şirketleri de Paris’teki “Christchurch Çağrısı” zirvesinde bir araya geldi. Facebook, Amazon, Google, Twitter, Dailymotion ve Microsoft yöneticileri, terör bağlantılı içeriği tespit edip ayıklamayı sağlayacak ortak araçlar geliştirmek üzere anlaştı. Macron, bu şirketlerin zararlı içeriği anında ayıklayacaklarını söyledi.