‘Nefes alamıyorum' tüm ABD'ye yayıldı

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde devam etti. New York, California, Denver, Atlanta, Phoenix, Florida, Columbus, New Mexico, Houston, Louisville, Memphis, Chicago, Oakland, başkent Washington ve daha birçok şehirde yüz binlerce insan sokağa döküldü. Detroit kentinde arazi aracından göstericilere ateş açıldı. 19 yaşında bir genç öldü. Polisle çatışan onlarca gösterici gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, Floyd’un ailesini telefonla aradı. Polis araçlarının yakılarak mağaza yağmalamaları da devam etti. Üzerlerinde ‘”Floyd için adalet”, “nefes alamıyorum” ve “polis şiddetine hayır’ yazılı pankartların kullanıldığı protestoların şiddetlenmesi üzerine Beyaz Saray tecrit altına alındı.

TRUMP: SİZ DE GELİN

Burada ABD bayrağının eylemcilerce yakılmasının ardından arbede yaşandı. Trump ise dün kendi taraftarlarını Beyaz Saray önüne çağırarak bir ayrımcılığa daha imza attı. San Jose kentinde de 300 kişi 5 şeritli bir otobanı kapattı. Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı ilan edilse de eylemler sürdü. 3 eyaletteki noktalara binlerce ulusal muhafız yığıldı.

3 yılda 690 siyah öldürüldü



46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Floyd, ABD’de son 3 yılda polis tarafından öldürülen 690’ncı siyahi oldu. Minnesota siyahların hayatları organizasyonu sözcüsü Trahern Crews, “ABD’de siyahlara sistematik olarak işkence edilmesi ve ayrımcılık yapılması 400 yıldır devam ediyor” dedi.



Trump Twitter gerginliği büyüdü

TwItter’ın eylemlere ilişkin Trump’ın tweetlerine “şiddeti yüceltme” uyarıları koymasının ardından gerginlik tırmandı. Beyaz Saray, Twitter’ı İran lideri Hamaney’in bir tweeti üzerinden terörü teşvik etmekle suçladı. Ayrıca şirketin Trump tweetlerine yönelik “Kurallarımıza aykırı değil” şeklindeki yeni otomatik mesajı nedeniyle kendisiyle çeliştiğini belirtti. Ancak Twitter bunun başka bir şikayet üzerine yollandığını açıkladı.



Katil polisin eşi boşanma davası açtı

Floyd’un ölümüne neden olduğu için önceki gün tutuklanan ve 3. seviye cinayetle yargılanacak olan polis memuru Derek Chauvin’in eşi, boşanmak davası açtı. 50 yaşındaki Kellie Chauvin’ın kararına çok sayıda destek mesajları geldi.

CNN binasını yarım gün işgal ettiler

Haber kanalı CNN World’ün merkezine saldıran yüzlerce gösterici ile polis arasında arbede yaşandı. Kanalın önündeki CNN logosuna sprey boya ile zarar veren protestocular, girişin camlarını da kırdı. Dev logoya tırmanan bir gösterici, ‘’Black Lives Matter’’ bayrağını dalgalandırdı.

