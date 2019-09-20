Neden vuramadılar? Rus komutan: Çünkü reklamdaki gibi değil

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından, ülkeyi havadan gelecek tehlikelere karşı koruması öngörülen ABD yapımı silahların neden işe yaramadığı tartışması devam ediyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey bir Rus askeri yetkili, Suudi Arabistan'ın ABD silah alımlarıyla bölgedeki en kapsamlı radar ve savunma sistemini oluşturduğunu söyledi. Ancak çok sayıda ABD yapımı Patriot ve AEGİS savunma sistemi ile donatılmış Suudi Arabistan'ın nasıl bu kadar kolay vurulduğuna dikkat çekti.

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