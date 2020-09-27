Navalnıy skandalı büyüdü! Elysee Sarayı köstebek arıyor!

Rusya’da seyahat sırasında zehirlenen Rus muhalif Alkesey Navalnıy ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron ve Rusya şideri Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayınlayan Le Monde gazetesi Paris’i karıştırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde, “İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılması kabul edilemez. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.

LE MONDE’U GÖSTERDİ

Rus basını ise soruşturmanın Le Monde hakkında başlatıldığını yazdı. Putin ve Macron, 14 Eylül’de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberinde, Putin’in “Noviçok” kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya’ya yoğunlaşılması gerektiğini, ayrıca Navalnıy’in kendini bilerek zehirlemiş olabileceğini söylediğini iddia etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Le Monde gazetesinin Putin ve Macron arasında geçen görüşmenin içeriğini elde etmiş olamayacağını vurguladı. Pekov, “Haberde birçok belirsizlik var. Gazete, güvenilir bilgiye sahip olamaz. Elysee Sarayı’nın iki liderin konuşmalarını basına bilinçli olarak ‘servis ettiğine’ inanamayız” dedi. Peskov benzer açıklamayı 3 gün önce de yapmıştı.

Uçakta zehirlenmişti



Rusya’nın Tomsk şehrinden 20 Ağustos’ta Moskova’ya gitmek üzere havalanan Navalnıy’in uçakta çayından zehirlendiği anlaşılmıştı.