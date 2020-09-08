Navalni krizi büyüyor! 'Almanya Kuzey Akım'ı askıya alabilir'

Almanya Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. Rus muhalif siyasetçi Navalni, Moskova uçağında bilincini kaybetmiş ve 22 Ağustos’ta Berlin’e nakledilerek, tedavi altına alınmıştı.