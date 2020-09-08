08 Eylül 2020 Salı 01:54 | Son Güncelleme:
Navalni krizi büyüyor! 'Almanya Kuzey Akım'ı askıya alabilir'
Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin “şüpheye yer bırakmayacak şekilde” zehirlendiğini açıklamasının ardından Berlin ve Moskova arasında gerginlik yaşanıyor.
Almanya Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffen Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin durdurulmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti. Rus muhalif siyasetçi Navalni, Moskova uçağında bilincini kaybetmiş ve 22 Ağustos’ta Berlin’e nakledilerek, tedavi altına alınmıştı.