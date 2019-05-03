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NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi Türkiye'de toplanacak

NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi Türkiye'de toplanacak

NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında Türkiye'de bir araya gelecek.

NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi, Akdeniz Diyaloğu'nun 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında Türkiye'de toplanacak.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-7 Mayıs'ta yapılacak toplantıya NATO'nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki ortakları da katılacak.

Toplantı, Akdeniz Diyaloğu'nun 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya başkanlık etmesinin yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

(AA)

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