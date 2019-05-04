NATO'dan Türkiye'ye Rum terbiyesizliği

Belçika’nın Mons kentindeki NATO Müttefik Kuvvetler Karargahı’ndaki Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) devir teslim töreninde skandal bir uygulama yaşandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katıldığı ve General Tod D. Wolters’in General Curtis M.Scaparrotti’den görevi devraldığı törene NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcileri de davet edildi. Bunlar arasında Kıbrıs Rum Yönetimi de bulunuyordu. Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

Dışişleri: İzahı olmayan gaflet

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “SACEUR’ün komuta devir teslim törenine NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. Bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Bu affedilemez hatanın nasıl işlendiğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ofisinin durumdan Türkiye'nin girişiminin ardından haberdar olduğu belirtildi.

Stoltenberg ve Kuzey Atlantik Konseyi geliyor

NATO’nun en üst düzey karar alma mekanizması Kuzey Atlantik Konseyi, Akdeniz Diyaloğu’nun 25’inci yıldönümü vesilesiyle Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in başkanlığında Türkiye’de toplanacak. 6-7 Mayıs’ta yapılacak toplantıya NATO’nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesindeki ortakları da katılacak. Üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde de bulunacak olan Stoltenberg’in önce Ankara daha sonra da Hatay’a geçeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Stoltenberg ile görüşeceğini duyurdu.

S-400 MESAJI BEKLENİYOR

ABD ile Türkiye'nin yaşadığı F-35 savaş uçağı ve S-400 hava savunma sistemleri anlaşmazlığıyla ilgili daha önce NATO müttefiklerinin istediği savunma silahını almakta serbest olduğunu vurgulayan Stoltenberg’in yine benzer mesajları bu ziyaretinde de vermesi bekleniyor.