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NATO'dan Rusya'ya misilleme

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Rusya'nın 300 bin asker ile dev tatbikat düzenlemesinin ardından NATO da misilleme olarak binlerce askerle tatbikat düzenleyecek.

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NATO'nun Soğuk Savaş döneminden beri en geniş katılımlı ve adeta bir gövde gösterisini akıllara getiren tatbikat kararı alması ve bu tatbikatı Rusya sınırına yakın bir bölgede gerçekleştireceğini duyurması Moskova'nın tepkisine yol açtı. NATO yetkilileri, Norveç'te düzenlenecek Trident Juncture 2018 isimli tatbikatın bu ay sonunda gerçekleceşeceğini ve 31 ülkeden 45 bin askerin, 10 bin kara aracının, 150 uçağın ve 60 geminin tatbikatta boy göstereceğini duyurdu.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "NATO'nun tüm bu hazırlıkları göz ardı edi lemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacak" dedi. Rusya da geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yapmıştı. (Sabah)

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