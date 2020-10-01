01 Ekim 2020 Perşembe 10:54 | Son Güncelleme:
Doğu Akdeniz'de NAVTEX: NATO üyesi ülkeler katılacak
Son Dakika Haberleri.. Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. Yayımlanan mesajda, Doğu Akdeniz'de 5-9 Ekim tarihleri arasında NATO üyesi ülkelerin katılacağı bir tatbikat yapılacak.
NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler. Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.