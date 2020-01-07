Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9732
  • 6,6575
  • 301.544
  • 112600
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. NATO'dan asker açıklaması: Geçici olarak yerleri değişti

NATO'dan asker açıklaması: Geçici olarak yerleri değişti

NATO'dan asker açıklaması: Geçici olarak yerleri değişti

NATO, eğitim misyonu kapsamında Irak'ta bulunan askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. 

Bu nedenle İttifakın Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı. 

NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı. 

Güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirten NATO yetkilisi, İttifakın uluslararası terörle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. 

NATO yetkilisi, personelin güvenliğini sağlamak için daha fazla operasyonel bilgi veremeyeceğini belirtti. 

- 500 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

2018'de Irak hükümetinin talebi üzerine başkent Bağdat'ta kurulan NATO'nun Irak eğitim misyonunda farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personel görev yapıyor. 

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.

(AA)


Ece Erken, eski eşiyle barıştığı iddialarına son noktayı koydu
Ünlü çiftten boşanma sonrası ilk açıklama
Aşk var mı yok mu? Çelişkili açıklamalar!
Tutmayan matematik hesabıyla ilgili konuştu
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in düğün tarihi belli oldu
<p>Antalya´da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya´nın Serik

Taşkında Yolunu Şaşıran Otobüs Tarlaya Gömüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Beyni tüketen gıdalar

ABD'nin geliştirdiği geleceğe yönelik 5 silah projesi