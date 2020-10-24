NATO'dan Afganistan kararı: Görev yapan asker sayısı 12 binin altına düşürüldü

NATO’nun Afgan barış sürecini destek verdiğini ifade eden Stoltenberg, “NATO, Afgan barış sürecini destekliyor ve biz de bunu desteklemek için askeri varlığımızı ayarladık. Birkaç yıl önce, operasyonlara katılan 100 binden fazla askerimiz vardı. Şimdi varlığımızı 12 binin altına düşürdük” dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Taliban’ın El-Kaide ile olan bağlarını tamamen bitirmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, “Taliban, ateşkesin önünü açmak için kabul edilemez şiddet düzeylerini düşürmelidir. El Kaide ve diğer terörist gruplarla tüm bağlarını koparmalılar ki, Afganistan bir daha asla ülkelerimize terörist saldırıları için bir platform görevi görmesin” ifadelerini kullandı.