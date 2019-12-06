NATO yakın markaja aldı! Çin artık yeni rakip

Londra'da yapılan NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin ilk defa "ittifak için olası bir tehlike" olarak nitelendirildi.

"FIRSAT ANLAMINA GELİYOR'

Söz konusu metinde "Çin'in artan etkisinin ve izlediği uluslararası politikanın, hem baş edilmesi gereken bir durum hem de bir fırsat anlamına geldiğinin farkındayız" ifadelerine yer verildi.

NATO GENEL SEKRTETERİ DÜŞMAN OLARAK NİTELENDİRMİYOR

Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çin‘i, en azından şimdilik yeni rakip ve hatta bir düşman olarak nitelendirmek istemiyor. Londra'da yaptığı açıklamada, "NATO'nun Güney Çin Denizi'ne taarruz etmesinden söz etmiyoruz. Ancak Çin'in bize doğru yaklaştığını dikkate almamız lazım" diyen Stoltenberg, Çin'in klasik anlamda askeri silahlanma ile şu an için bir ilgisi olmayan, Arktika, Afrika ve Avrupa'daki faaliyetlerine vurgu yaptı.

ESPER'DEN DE AÇIKLAMA!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper de, sonuç bildirgesindeki cümlenin, "Çin'in şu an için bir düşman olduğu anlamına gelmediğini" dile getirdi. Pekin'in NATO için stratejik bir görev olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Esper, şu uyarıyı yapmayı da ihmal etmedi: "Bazı şeylerin istediğimiz gibi gelişmemesi durumuna hazırlıklı olmalıyız."