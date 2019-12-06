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  3. NATO, Türkiye'nin S-400'ler ile Patriot'ları birlikte kullanması için çözüm arıyor

NATO, Türkiye'nin S-400'ler ile Patriot'ları birlikte kullanması için çözüm arıyor

NATO, Türkiye'nin S-400'ler ile Patriot'ları birlikte kullanması için çözüm arıyor

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye'nin S-400 satın almasına yönelik bir çözüm aradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot'ları ile nasıl birleştirileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıldığını açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus RIA Novosti'nin yayımladığı rapora göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak, Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemi satın alımıyla ilgili bir çözüm arıyor." dedi.

Raporda, NATO'nun şu anda iki hava savunma sisteminin varlığının nasıl birleştirileceğini tartıştığını belirtildi.

Stoltenberg, "Rus uçaksavar füzesi sistemleri, teknik olarak birlikte çalışamadıkları için genel İttifak'ın (NATO) hava savunmasına entegre edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ekim ayının son haftasında Türkiye, Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarını kullanarak S-400 radarlarını test etti. Buna karşılık,  ABD Senatörü Christopher Van Hollen, Türkiye’nin testlere başlayarak “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi.


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