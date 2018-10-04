NATO Rusya'ya cevap hazırlıyor

NATO Savunma Bakanları Zirvesinde bakanlar son kez bir araya geldi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumda bakanları NATO'nun savunması ve caydırıcılığını arttırmaları için görüşeceklerini açıkladı. Rusya'nın yayılımcı politika izlediğini ve Doğu Avrupa için tehdit oluşturduğunu hatırlatan Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya'ya daha iddialı bir cevap vermeyi görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Balkanlar'da da aynı politikayı izlediğine işaret eden ve Balkan ülkelerinin anlaşmazlıklarını da hatırlatan Stoltenberg, "Güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı da görüşeceğiz" dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç ile işbirliğinin arttırılacağını da açıkladı. Stoltenberg, Avrupa Birliği ile siber, karma tehditler ve askeri hareket kabiliyetinin de arttırılması için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

(AA)