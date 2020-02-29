NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Esper Kabil'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Stoltenberg ve Esper'i başkanlık sarayında kabul etti.

Görüşmenin ardından üçlü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban ile barış için yapılacak anlaşmaların bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

Amaçlarının Afganistan'da yıllardır süren savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Gani, Afgan halkının ülkede kalıcı barışın sağlanmasını istediğini belirtti.

Gani, "Taliban anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirdikçe, ABD tarafından verilen sözlerin de yerine getirileceğini" kaydetti.

'ABD-TALİBAN ANLAŞMASI AFGAN DİYALOĞUNUN BAŞLAMASINA YOL AÇACAK'

ABD Savunma Bakanı Esper de Taliban ile sonunda bir uzlaşmaya vardıklarını vurguladı.

ABD-Taliban barış anlaşmasının Afgan diyaloğunun başlamasına yol açacağını dile getiren Esper, "Afganistan'da kalıcı ateşkesin de sağlanacağının" altını çizdi.

Esper, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ülkenin durumuna ve Taliban'ın yerine getireceği taahhütlere bağlı olduğunu ve ABD'nin her durumda Afganistan ile ilişkilerine bağlı kalacağını aktardı.

Esper, Taliban'ın anlaşma kapsamında verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde planların değişeceğini ifade etti.

NATO'DAN BARIŞ ANLAŞMASINA DESTEK

Stoltenberg ise Afganistan'da yeni bir dönemin başladığını, NATO'nun ABD-Taliban barış anlaşmasını desteklediğini söyledi.

Afganistan'daki şiddeti sona erdirmenin gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Afganistan bundan sonra terör örgütleri için güvenli bir bölge olmayacaktır." dedi.

Stoltenberg, Afganistan'da 2002 yılından beri büyük gelişmeler yaşandığını, ülkedeki kadınları her alanda görmenin bunun örneklerinden biri olduğunu bildirdi.