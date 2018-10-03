NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gürcistan’a güvenlik konusundaki katkılarından dolayı minnettarız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Zirvesi kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına Gürcistan’ın NATO üyeliği üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek başlayan Stoltenberg, “Gürcistan bizim yakın partnerlerimizden biri ve güvenlik konusundaki katkılarından dolayı minnettarız. Gürcistan bize Afganistan’daki çalışmalarımızda en çok katkı sağlayan ülkelerden biri” ifadelerini kullandı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen toplantıda Gürcistan ile olan ilişkilerin nasıl şekilleneceği üzerine görüştüklerini belirten Genel Sekreter, Temmuz ayında da Gürcistan üzerine görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bugün müttefikler, Gürcistan’ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini yeniledi” dedi.

Rusya’ya Abhazya ve Güney Osetya meseleleri hakkında çağrıda bulunduklarını söyleyen Stoltenberg, Rusya’nın bölgedeki güçlerini geri çekmesi gerektiğini belirtti. Gürcistan ile pek çok konuda işbirliği yaptıklarını ifade eden Genel Sekreter, müttefik ülkelerin Gürcistan’ın süreçte yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

(İHA)