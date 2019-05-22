NASA'nın 'ismini Mars'a gönderelim' projesine Türkiye'den 65 bin kişi başvurdu

NASA, Kızıl Gezegen’le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı için de ilginç bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, ‘İsmini Mars’a Gönder’ adlı bir kampanyaya imza attı.

?NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.

?Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 22 Mayıs itibariyle dünya çapında 574 bin 906 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. İlk ise sırada ise ABD ve Hindistan var.

Rusya ise 4 bin 142 başvuruyla 22. sırada bulunuyor.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.