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  3. NASA'daki tek Türk profesör kara deliği anlattı

NASA'daki tek Türk profesör kara deliği anlattı

NASA'daki tek Türk profesör kara deliği anlattı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından nisan ayında ilk kez bir kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alan Prof. Dr. Feryal Özel (43), “kara deliklerin” sırlarını anlattı.

Özel, “Şu ana kadar gördüklerimize göre, gerçekten de ışığın da kaybolduğu bir hacim var. Kara deliği 2018 Ağustos ayında ilk gördüğümüzde çok mutlu olduk, ancak 2019 Nisan ayına kadar hiç kimseye bir şey söyleyemedik. Çünkü emin olmamız gerekiyordu” dedi. “Powehi” adı verilen kara deliğin bulunduğu M87 Galaksisi gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta.

 

Powehi isimli karadelik, dünyadan 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Yeni Ay görevi iptal

NASA, Ay’a ilk kez ayak basılan Apollo 11 görevinden tam 50 yıl sonra bir kez daha başlattığı Ay programını askıya aldığını açıkladı. NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine, Ay programının askıya alınmasına yol açan politik riskler ve yetersiz finansmanın buna yol açtığını söyledi. 

 

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