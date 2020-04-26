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NASA koronavirüse karşı solunum cihazı geliştirdi

NASA koronavirüse karşı solunum cihazı geliştirdi

NASA, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek şekilde geliştirdiği yeni solunum cihazını duyurdu. Yapılan açıklamada, geliştirilen cihazın koronavirüs hastalarının 37 günde tedavi edilebileceği belirtildi.

Pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile ilgili NASA'dan dev bir hamle geldi. NASA, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, geliştirilen cihaz ile birlikte, koronavirüs hastalarının 37 günde tedavi edilebileceği belirtildi.

"VITAL" ismi verilen söz konusu cihaz ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan NASA mühendislerinden Michael Watkins, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay aracı üretiminde uzmanız ama bunun yanında mükemmel mühendislik, titiz testler ve hızlı prototipleme de uzmanlık alanlarımızdan bazıları."

Geliştirilen "VITAL" isimli solunum cihazının Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay alınması halinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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