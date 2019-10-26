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NASA Ay'a kadın astronot gönderiyor

NASA Ay'a kadın astronot gönderiyor

NASA, dünyanın uydusuna mobil robot gönderileceğini ve bu misyonda ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını açıkladı.

NASA, Ay’a bu kez su aramak için robot gönderiyor. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Viper” isimli hareketli robotun, Ay’ın güney kutbuna inerek bölgenin yakın fotoğraflarını çekeceğini ve toprak örnekleri toplayacağını açıkladı. Viper’ın 2022 yılının Aralık ayında Ay yüzeyine inmesi planlanıyor. Kuruluş daha önce “Artemis” projesi kapsamında 2024 yılına kadar Amerikalı astronotların yeniden Ay yüzeyine ineceğini duyurmuştu. Bu çerçevede bir sonraki misyonda Ay yüzeyine, inmesi planlanan iki kişilik ekipte en az bir de kadın astronotun olacağı bildirildi.   

 

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