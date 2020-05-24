Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti
24 Mayıs 2020 Pazar 21:49 | Son Güncelleme:

Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti

Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti

Tunus'taki Nahda Hareketi, Libya hükümetinin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine karşı elde ettiği askeri başarılardan dolayı tebrik etti.

Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Libya hükümetini ve halkını Hafter milislerinden kurtarılan bölgeler konusunda kutladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

NAHDA HAREKETİ ALEYHİNDEKİ KARALAMA KAMPANYALARINA TEPKİ

Nahda Hareketi, açıklamasında ayrıca aleyhinde yapılan karalama ve provakasyon kampanyaları karşısındaki tepkisini yineledi.

Açıklamada, söylentilerle, yalanlarla ve ülkedeki temel meseleleri karıştırmaya çalışarak Nahda Hareketi lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi başta olmak üzere partiye ve yöneticileri aleyhinde gerçekleştirilen karalama ve provakasyon kampanyaları kınandı.

Bu kampanyaların amacının, Tunus'un izlediği demokratik çizgiyi saptırma ve anayasa mahkemesi başta olmak üzere devlet kurumlarının inşasının tamamlanmasını aksatma olduğu vurgulandı.

Özellikle Libya'da Trablus hükümetinin lehine yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı medya kuruluşları ve Tunus'taki uzantıları Gannuşi aleyhinde karalama kampanyaları başlatılmıştı.

Karşı devrim destekçileri olarak isimlendirilen Suudi Arabistan ve BAE finansıyla hareket eden ülkedeki çıkar grupları, Gannuşi'nin 2011 devrimi sonrasında ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir servet devşirdiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen gösteriyor.


Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Peşkeş çekilmesine göz yummayacağız!
Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!
Selçuk Bayraktar'dan 'AKINCI' paylaşımı: Uçarak evinize gelecek, pencereleri açın
Çin'den koronavirüs çıkışı: Hukukta yeri yok!
Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında bayram

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında bayram

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en gizemli yerleri

Ruslar tarafından yapıldı! 150 metre yükseklikte ve...