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Müzeye konulan aracın yerine sıfırını verdiler

Müzeye konulan aracın yerine sıfırını verdiler

Selanik'te 1976 model Mercedes Benz 240D marka aracıyla taksicilik yapan Grigoris Sahinidis, 4.6 milyon kilometre yol yaparak rekor kırdı. Mercedes firması dünyada en çok kilometre kat eden Mercedes marka araç olarak Sahinidis’ten otomobilini Stuttgart’taki müzeye bağışlamasını istedi. Aracını bağışlayan Sahinidis'e firma tarafından sıfır kilometre bir araç hediye edildi.

Yunanistan’ın Selanik bölgesinde taksicilik yapan Grigoris Sahinidis’in taksisi müzelik oldu.

1976 model Mercedes Benz 240D marka araçla Sahinidis tam 4,6 milyon kilometre yol kat etti.

1981 yılında profesyonel olarak taksicilik yapmak isteyen Grigoris Sahinidis, o yıl kardeşiyle birlikte Almanya’dan ikinci el Mercedes’i getirmiş.

23 yıl boyunca aracı kullanan Sahinidis, Alman futbol yıldızı Gerd Müller’den, Selanik’teki birçok komutan ve ünlü ismi de zamanla taşımış.

2004 yılında Mercedes şirketi, dünyada en çok kilometre kat eden Mercedes marka araç olarak Sahinidis’ten otomobilini Stuttgart’taki müzeye bağışlamasını istemiş.

Çok sevdiği otomobilini müzeye bağışlayan Sahinidis’e ise C200 CDI model yepyeni bir Mercedes hediye edilmiş.

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