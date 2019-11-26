Müzede şok soygun! En büyük hazine koleksiyonuna girdiler, 1 milyar euroluk eseri çaldılar

Almanya’da hazine koleksiyonlarının bulunduğu Green Vault’ta, 1 milyar euroluk tarihi eser çalındı. Elektrikleri kesip, camdan giren hırsızlar, yine de kameralar tarafından kaydedildi.

PENCEREDEN GİRDİLER

Polisten alınan bilgiye göre, dün sabah soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi. Soygunun ardından hırsızların, lüks bir araçla kaçtığı bilgisi verilirken polis soruşturma başlattı. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise, “Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, burada çalınan Saksonya’nın değerleri oldu” dedi. Müzedeki eserler 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde toplanmıştı. 41 karatlık bir yeşil pırlanta ise şu an New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergileniyor.

KAMERALAR KAYDETTİ

Bıld Gazetesi, elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kamerasının soyguncuların görüntülerini kaydettiğini yazdı. Müzedeki 10 salonda 3 bin civarında eser sergileniyordu.