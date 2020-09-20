Müze şaşkın! Adak için bağışladığı tabloyu geri istedi

Rose-Marie Silbermann (88) adlı Hollandalı kadının torunu, 2013 yılında hastalandı. O zaman 17 yaşında olan Marijn adlı torunun hayati tehlike içinde olması, Silbermann’ı endişelendirdi. Hollandalı kadın, torununu iyileşmesi için bir adak adamaya karar verdi. “İçinden bir sesin, tanrıları yatıştırmak için, duvarında asılı olan değerli bir tabloyu başkasına verirse torununun iyileşeceğini söylediğini” belirten Hollandalı kadın, aile yadigarı olan ressam Bart van der Leck’in 1918’de yaptığı tabloyu Amsterdam’daki Rijksmuseum’a bağışladı. Torunu zaman içinde beyin tümörü rahatsızlığını yendi. Hollandalı kadın ve iki oğlu, bu hafta Rijksmuseum’a giderek şu anki değeri 350 bin euro olan tabloyu geri istedi.