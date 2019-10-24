Müze kamerasıyla kanser teşhisi

İskoçya’da Bal Gill adlı kadın Edinburgh kentindeki Camera Obscura Müzesi’ni ziyaret ederken, vücudun hangi kısımlarının sıcak hangi kısımlarının soğuk olduğunu gösteren termal kameranın önünde durup vücut ısısını görmek istedi. Bu esnada memesinin tekinin sarı renkle aydınlatıldığını fark etti. 41 yaşındaki kadın, hayatını değiştiren o anı şöyle anlattı: “Sol mememde sıcaklık lekesi belirdi. Başka kimsede bu durumla karşılaşmayınca tuhaf olduğunu düşündük.” Gill’e, tetkikler sonrasında meme kanseri teşhisi konuldu. Mastektomi gören kadının tedavisi devam ediyor.