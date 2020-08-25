Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3957
  • 8,7617
  • 458.485
  • 1092.16
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Müslümanlardan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'e tepki
25 Ağustos 2020 Salı 22:57 | Son Güncelleme:

Müslümanlardan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'e tepki

Müslümanlardan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'e tepki

ABD Başkan adaylığıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian'ın eşi şarkıcı Kanye West, sahip olduğu markanın çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için "İsrafil" ve "Azrail" isimlerini seçti. Sosyal medyada pek çok Müslüman bu duruma tepki gösterdi.

Kim Kardashian'ın eşi, ABD'li şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabı markası "Yeezy"nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 

NTV'nin aktardığı habere göre, gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

"İSİMLER DEĞİŞTİRİLSİN"

Pek çok Müslüman sosyal medyada Kanye West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.

DAHA ÖNCE DE HRİSTİYANLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

West daha önce de 2013 yılında çıkardığı Yeezus albümündeki 'Ben tanrıyım' (I am God) şarkısı ve Jesus is King adlı albümü ile Hristiyanların tepkisi çekti ve dini değerleri kullanmakla suçlandı. 

Kamuda esnek çalışma devam edecek
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı!
Başlamadan bitti... 3-1
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak
Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor
ABD'de göstericilere müdahale

ABD'de göstericilere müdahale

ABD'de yangın yeri: Polis şiddeti sonrası protestoculara sokaklara dök&#

ABD'de yangın yeri: Polis şiddeti sonrası protestoculara sokaklara döküldü

25 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

25 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ŞOK market 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ç

ŞOK market 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu çıktı!