Müslümanlardan Kim Kardashian'ın eşi Kanye West'e tepki

Kim Kardashian'ın eşi, ABD'li şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabı markası "Yeezy"nin çıkaracağı yeni spor ayakkabılar, isimleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, gelecek ay satışa çıkacak olan 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı açıklandı.

"İSİMLER DEĞİŞTİRİLSİN"

Pek çok Müslüman sosyal medyada Kanye West'i ve markayı hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini talep etti.

DAHA ÖNCE DE HRİSTİYANLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

West daha önce de 2013 yılında çıkardığı Yeezus albümündeki 'Ben tanrıyım' (I am God) şarkısı ve Jesus is King adlı albümü ile Hristiyanların tepkisi çekti ve dini değerleri kullanmakla suçlandı.