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  3. Müslümanlardan Atina'ya tepki

Müslümanlardan Atina'ya tepki

Müslümanlardan Atina'ya tepki

Yunanistan’ın İstanköy ve Rodos’taki Müslüman Türk azınlığına ait Kos İslam Vakfı’nın arazilerini birer birer satması tepkilere yol açıyor.

Son olarak Kos İslam Vakfı'na ait İstanköy Adası’ndaki 34 dönümlük arazi Kos Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin euro karşılığında bir turizm şirketine satıldı. Ocak'ta alınan kararın ardından satışı geçen ay resmi olarak tamamlanan arazi için bölgedeki 5 caminin restorasyon masraflarının karşılanması gerekçe gösterildi. İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kadri Memiş, “Vakfa ait malların ne olursa olsun satılmasını istemiyoruz. Müslümanlar olarak bu olanlara karşıyız” dedi. 

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