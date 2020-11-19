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  • Müslümanlara yine çifte standart... Kadını uçaktan attılar
19 Kasım 2020 Perşembe 01:58 | Son Güncelleme:

Müslümanlara yine çifte standart... Kadını uçaktan attılar

Müslümanlara yine çifte standart... Kadını uçaktan attılar

Amani al-Khatahtbeh, American Airlines uçağından kovuldu.

ABD’de Muslim Girl internet sitesinin kurucusu ve New Jersey’deki Kongre seçimlerinde yarışan ilk Müslüman kadın olan Amani al-Khatahtbeh, 14 Kasım’da Newark’tan Charlotte’a uçacağı American Airlines uçağından kovuldu. Beyaz bir erkek yolcuyla uçuş öncesi münakaşa eden ve adamın şikayeti üzerine uçaktan atılan genç kadın gözaltına alınıp sorgulandığını ifade etti. Tartışmanın sırada check-in beklerken VIP yolcusu adamın öne geçmeye çalışması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

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