Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0397
  • 6,7363
  • 247.704
  • 86.671
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongrede iftar verdi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Müslüman Hukukçular Derneği ile ortak düzenlenen program, Amerikan Kongresinde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Kongredeki iftar programına, birçok Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra, çok sayıda Kongre çalışanı da katıldı.

Michigan vekili Tlaib, iftar öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz." diye konuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Aslı'dan sert gönderme
Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı okulun yanına

Çin’de Savaş Uçağı Okulun Yanına Düştü: 2 Ölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçük yaşta gönlünü ünlülere kaptıran isimler!

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor