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  3. Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'tan yerli otomobil siparişi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'tan yerli otomobil siparişi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'tan yerli otomobil siparişi

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu.

Verdiği konser nedeniyle birkaç gün önce Eskişehir’de de bulunan Della Miles, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımda yerli otomobil için Türkiye’yi tebrik ederek kendi siparişini de verdi. Della Miles otomobilden bir fotoğraf paylaşarak, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ilk talep benden, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” diye yazdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni kazandı.

(İHA)


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