Musk'ın inadı inat! Yeni isim de yasalara aykırı

Grimes, bebeğin ‘X Æ A-12’ olan adını ‘X Æ A-Xii’ olarak değiştirdiklerini söyledi. Grimes’in açıkladığı son değişiklikle birlikte isimdeki ‘12’ bölümü gitti, yerine Roma rakamıyla yine ‘12’ anlamına gelen ‘Xii’ ifadesi geldi. Bu değişikliğin ismi yasalara biraz daha uygun hale getirdiği belirtilse de ‘Æ’ harfiyle ilgili sorun devam ediyor.