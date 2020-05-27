27 Mayıs 2020 Çarşamba 02:58 | Son Güncelleme:
Musk'ın inadı inat! Yeni isim de yasalara aykırı
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın eşi Grimes, kısa bir süre önce dünyaya gelen bebeklerine verdikleri tartışmalı ismi değiştirdi.
Grimes, bebeğin ‘X Æ A-12’ olan adını ‘X Æ A-Xii’ olarak değiştirdiklerini söyledi. Grimes’in açıkladığı son değişiklikle birlikte isimdeki ‘12’ bölümü gitti, yerine Roma rakamıyla yine ‘12’ anlamına gelen ‘Xii’ ifadesi geldi. Bu değişikliğin ismi yasalara biraz daha uygun hale getirdiği belirtilse de ‘Æ’ harfiyle ilgili sorun devam ediyor.