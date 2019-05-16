Mursi hakkındaki idam kararının üzerinden 4 yıl geçti

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin avukatları itiraz ederek idam kararını temyize götürdü. Mursi hakkında açılan diğer davaların duruşmalarına devam edilerek üç davada nihai karar çıktı.

Mısır Başsavcılığı, 3 Temmuz 2013 tarihindeki askeri müdahalenin ardından bilinmeyen bir yere götürülerek alıkonulan Mursi ve diğer 130 sanık ile ilgili dosyayı 21 Aralık 2013 tarihinde Kahire Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Başsavcılık sanıkları 25 Ocak Devrimi esnasında Vadi en-Natrun Hapishanesi’nden kaçmakla suçladı. Savcılık Mursi ve diğer sanıklara, “Ülkedeki 11 hapishaneyi basmak, 20 binden fazla mahkumu kaçırmak, 50’den fazla güvenlik görevlisini öldürmek ve polis karakollarına saldırmak” gibi suçlamalar yöneltti.

Suçlamalar arasında, “Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları ile işbirliği yaparak güvenlik birimlerini basmak” gibi Mısır dışındaki örgütlerle işbirliğini içeren maddeler de yer aldı.

28 Ocak 2014 tarihinde görülmeye başlanan davada yargı heyeti, 16 Haziran 2015 tarihinde Muhammed Mursi hakkında idam cezası verdi.

Ancak yüksek mahkeme “Vadi en-Natrun Hapishanesi olayları” olarak ta bilinen davada yaklaşık bir buçuk yıl sonra 15 Kasım 2016 tarihinde Mursi ve diğer 26 sanık hakkındaki idam kararını bozarak, davanın başka bir yargı heyeti tarafından tekrar görülmesini kararlaştırdı.

Mübarek mahkemeye çağrıldı

Mursi’nin idam cezası aldığı davanın tekrar görüldüğü duruşmalarda zaman zaman ilginç gelişmeler de yaşandı. Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek Ekim 2018’de yargıç tarafından duruşmaya tanık olarak çağrıldı.

İlk duruşmaya gelmeyen ve avukatı Feride ed-Dib’i gönderen Mübarek, Aralık 2018’de mahkemeye gelerek Mursi ile yüzleşti ve yargıcın sorularını cevapladı.

Mübarek’in mahkemede yargıcın bazı sorularına “ülke milli güvenliğini ilgilendiriyor” diyerek cevap vermediği gözlendi.

25 Ocak 2011 Devrimi’nden sonra 83 yaşında mahkemeye sedye ile getirilen Mübarek’in, Mursi ile yüzleştiği duruşmaya 90 yaşında iken elinde bastonla ve yürüyerek gelmiş olması dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Kahire Ceza Mahkemesi, 16 Haziran 2015 tarihinde Mursi’nin yanı sıra aynı davada yargılanan 6’sı tutuklu 101’i firarda toplamda 107 kişi hakkında idam cezası vermişti.

İdam cezası verilen 107 kişi arasında eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile teşkilatın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı İsam el Aryan gibi isimler de yer aldı. Aynı davada 20 kişi de müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırıldı.

Mursi ve arkadaşları hakkında verilen idam cezaları, Mısır yasaları gereği ülkenin en yüksek dini otoritesi olan Müftü Şevki Allam’a istişare amaçlı sunulmuş, Müftü de kararları onaylamıştı.

- Mursi hakkındaki yargı kararları

Muhammed Mursi “Hapishaneler Baskını” davası dışında 3 ayrı davadan daha yargılandı ve hakkında toplamda 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi.

2016 yılında "İttihadiyye olayları" davasında 20 yıl, 2017 yılında “Hamas adına casusluk” davasında 25 yıl ve 2018 yılında “Yargıya hakaret” davasında ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İdam cezası aldığı davada yeniden yargılama süreci 26 Şubat 2017 tarihinde başladı ve hala devam ediyor. Davada bir sonraki duruşma önümüzdeki 19 Mayıs’ta görülecek.

(AA)