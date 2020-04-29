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  3. Mürettebat görüntüleri sosyal medyada paylaştı... Kraliyet Donanması'na ait denizaltında danslı mangal partisi kaptanın başını yaktı

Mürettebat görüntüleri sosyal medyada paylaştı... Kraliyet Donanması'na ait denizaltında danslı mangal partisi kaptanın başını yaktı

Mürettebat görüntüleri sosyal medyada paylaştı... Kraliyet Donanması'na ait denizaltında danslı mangal partisi kaptanın başını yaktı

İngiltere'da Kraliyet Donanmasına ait bir denizaltında yapılan mangal partisi görüntüleri sosyal medyaya düştü. Mürettebatına mangal partisi izni veren denizaltı komutanı görevden alındı.

İngiltere'de, Kraliyet Donanması'na ait bir denizaltıda mürettabatın mangal partisi yapmasına izin veren bir denizaltı kaptanı, görevden alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Nükleer güçle çalışan HMS Trecnhant adlı denizaltının kaptanı John Lewis, tamirat için denizaltıyı Plymouth kentindeki Devonport Limanı'na götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, mangal partisi sırasında dans eden ve kahkahalar atan mürettabat görülüyordu.

Soruşturmanın ardından, kaptanın görevden alındığı, ancak başka bir konumda donanmada kalmaya devam edeceği belirtildi.


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